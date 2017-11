Feueralarm: Helfer an falsche Adresse geschickt

Das hätte katastrophal enden können: Nachdem es am Montag Brandalarm in einem Wohnblock in Salzburg gab, wurde die Feuerwehr zuerst an die falsche Adresse geschickt. Inzwischen retteten zwei Polizisten eine verletzte Frau aus den Flammen. Acht weitere Personen wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht.