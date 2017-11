Zahl der Sozialhilfebezieher dramatisch gestiegen

Pensionen größter Brocken bei Sozialleistungen

Bereits jetzt liege das Verhältnis zwischen Erwerbstätigen und Sozialleistungsbeziehern (dazu werden in dieser Rechnung neben den bisher genannten Geldleistungen auch Pensionen, Pflegegeld und Familienbeihilfe mitgezählt) bei 4:5. Allerdings dürfe man hier nicht vergessen, dass es Überschneidungen gibt: Wer beispielsweise Familienbeihilfe, Mindestsicherung, Witwen- oder Waisenpension erhalte, könne gleichzeitig auch erwerbstätig sein. Schaue man sich die einzelnen Leistungen im Detail an, sei das Verhältnis zwischen Erwerbstätigen und Sozialleistungsempfängern bei den Pensionen am knappsten: Auf einen Pensionisten kämen derzeit 1,8 Erwerbstätige.

Die Pensionen sind, das belegen diese Statistiken erneut, der größte Brocken, der finanziert werden muss. "Die Ausgaben für Pensionen steigen jährlich um etwa den Betrag an, der den gesamten Geldleistungen für die bedarfsorientierte Mindestsicherung entspricht", schreibt das Journalistennetzwerk.

Österreich bei Sozialausgaben an EU-Spitze

Im Jahr 2015 wurden rund 101 Milliarden Euro laut Sozialschutzkonzept für Sozialausgaben aufgewendet. Bemessen am BIP rangiert Österreich innerhalb der EU weit oben, was Ausgaben für wohlfahrtsstaatliche Systeme betrifft. Im Jahr 2014 seien das rund 29 Prozent des BIP gewesen. In diesem Zusammenhang erwähnt die Rechercheplattform, dass im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise in fast allen EU-Staaten deutliche Steigerungen der Sozialausgaben bemerkbar gewesen seien.