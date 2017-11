„Sex-Lehrer“ am Gymnasium - Polizei ermittelt

Im Zuge der Einvernahme wurde auch in seiner Privatwohnung Nachschau gehalten, ob sich etwa am Computer verdächtiges Material wie Pornos befinden. U-Haft wurde vom zuständigen Landesgericht Korneuburg nicht verhängt.

Lehrer droht Berufsverbot

Der betroffene Lehrer ist mit sofortiger Wirkung und bis zur vollständigen Aufklärung des Sachverhalts suspendiert. Weiters wurde er "mit einem Betretungsverbot der Schule bis zur Klärung des Sachverhaltes belegt", so ein Sprecher des Landesschulrates. Sollte sich der Verdacht bestätigen, droht ihm im Fall einer Verurteilung ein lebenslanges Berufsverbot.

Die Einvernahme des Pädagogen dauerte am Montagnachmittag an. Befragt werden sollen auch angebliche Opfer des Mannes. Der Sachverhalt werde dann der Staatsanwaltschaft angezeigt, so Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich.