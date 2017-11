Fünf Frauen bedrängt: Serien-Sextäter stellte sich

Polizei sucht nach weiteren Opfern

Als die Fotos in den Medien veröffentlicht wurden, stellte sich der 22-Jährige noch am selben Tag gegen 17.30 Uhr, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer. Anfangs habe der Armenier noch alle Delikte abgestritten, so Steirer weiter. Als dem Verdächtigen jedoch bewusst wurde, dass ihn alle fünf Frauen wiedererkannt hatten, war er zumindest teilgeständig und gab zu, diese berührt zu haben.

Aufgrund der Medienberichterstattung meldete sich noch ein weiteres Opfer, eine 23-Jährige Frau. Im Bereich der Kollergasse im Bezirk Landstraße sei ihr der Mann ins Stiegenhaus gefolgt, habe sie von hinten attackiert und sexuell bedrängt. Als die 23-Jährige den Verdächtigen anschrie und wegstieß, flüchtete dieser aus dem Stiegenhaus. Die Polizei sucht nach weiteren Opfern.

Drei Sexattacken an einem Abend

Der erste bekannte Fall, der dem Mann zugeordnet wird, ereignete sich am 10. Oktober gegen 18 Uhr. Der Verdächtige verfolgte ausgehend vom Bahnhof Wien-Mitte eine 39-jährige Frau bis zu deren Wohnung in der Löwengasse im Bezirk Landstraße, betrat hinter ihr das Stiegenhaus und bedrängte sie sexuell. Als sich die Frau wehrte und um Hilfe rief, flüchtete der Tatverdächtige.

Am selben Tag, nur eine Stunde später, kehrte eine 20-Jährige vom Joggen in ihre Wohnung in der Bechardgasse unweit des ersten Tatorts zurück. Als die Frau, die mit Kopfhörern Musik hörte, das Wohnhaus betreten wollte, bedrängte sie der Tatverdächtige sexuell. Die Frau wehrte sich und schrie um Hilfe, der mutmaßliche Täter flüchtete.

Übergriffe immer in Stiegenhäusern

Wenig später ging eine 24-Jährige vom Bahnhof Wien-Mitte zu ihrer Wohnadresse in der Mohsgasse im dritten Bezirk und wurde von einem Mann verfolgt. Als sie das Stiegenhaus betreten wollte, attackierte sie der Tatverdächtige von hinten und bedrängte sie sexuell. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe der Übergriffe und wegen der fast identen Vorgehensweise sowie der übereinstimmenden Personenbeschreibungen des mutmaßlichen Täters ging die Polizei von einer Serientäterschaft aus. Das Landeskriminalamt Wien übernahm die Ermittlungen zu dem Fall.