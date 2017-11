Grasser-Prozess: Starttermin im Dezember wackelt

Generalprokuratur weist auf Strafprozessordnung hin

Ist aber jemand in mehreren Verfahren angeklagt, dann - so sagt es die Strafprozessordnung - soll nur ein Richter oder eine Richterin über alle Verfahren urteilen. So war dies auch. Marion Hohenecker leitete den Esmara-Prozess, doch Petrikovics war nicht verhandlungsfähig. Leitgeb bekämpfte seine Verurteilung, bekam recht - und hat nun eine andere Richterin, Caroline Csarmann.

Nun hat die Generalprokuratur als oberste Anklagebehörde eine Beschwerde zur Wahrung des Gesetzes eingeleitet. Ihrer Meinung nach muss ein Richter über beide Verfahren vorsitzen. Die Entscheidung liegt beim OGH.

Kronen Zeitung/krone.at