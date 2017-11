Tor-Gala in Monaco! Leipzig darf noch hoffen

Cristiano Ronaldo und Co. fertigten APOEL Nikosia auswärts 6:0 ab und können in der Gruppe H nicht mehr aus den Top Zwei verdrängt werden. Mit Besiktas Istanbul (1:1 gegen FC Porto) schaffte ein weiteres Team den Aufstieg in die K.o.-Phase.

Sabitzer verletzt

Sie folgten damit auf Paris Saint-Germain, Bayern München, Manchester City und Tottenham, sechs Tickets sind also schon vergeben. Jubeln durfte am Dienstag auch RB Leipzig. Die Truppe von Trainer Ralph Hasenhüttl hielt in der Gruppe G die Aufstiegschance mit einem 4:1 bei AS Monaco am Leben. ÖFB-Teamstürmer Marcel Sabitzer schied dabei schon nach 35 Minuten wegen einer ausgekugelten Schulter verletzt aus (mehr dazu lesen Sie hier).