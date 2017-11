Auf Parkplatz: Wiener von Brutalos attackiert

Eifersüchtig auf Porsche? Ein flüchtiger Fahrer eines BMW X5 pfeift auf eine Sperrlinie am Parkplatz und fährt beinahe das Auto von Jochen B. an - dieser versucht noch, den Lenker durch ein Tapsen zu alarmieren. Grund genug für die beiden Brutalos im BMW, aus dem Auto zu steigen und den Wiener sowie seinen langersehnten Traum von Porscheflitzer zu attackieren. Nun wandte sich der 60-Jährige an krone.at und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.