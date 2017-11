Wien: 7 Gründe für 7 Milliarden Euro Schulden

Wieder 376 Millionen Euro mehr Schulden im kommenden Jahr: Wenn Wien so weitermacht - und eine Trendumkehr ist nicht in Sicht -, steigt der Schuldenberg der Stadt auf bald sieben Milliarden Euro an. Am Montag wurde das Budget im Gemeinderat diskutiert. Besonders gelassen: SPÖ-Finanzstadträtin Renate Brauner.