Türkis-Blau will die Sozialleistungen kürzen, auch eine Wartefrist soll kommen. 520 Euro Mindestsicherung für Asylberechtigte. Zu wenig oder zu viel?

Es ist auch eine Frage der gesetzlichen Rahmenbedingungen, die einzuhalten sind. Ich halte es für wichtig, dass man Signale setzt, dass Menschen, die in Arbeit stehen, deutlich mehr verdienen als jene, die Sozialleistungen bekommen. Da sollte aber vor allem bedeuten, dass man die Verdienstmöglichkeiten in der Arbeitswelt verbessert.

Auf einen Schlag könnten Tausende Sozialwohnungen einem privaten Investor übertragen werden. Wieso lassen Sie das zu?

Zum einen wäre es meiner Einschätzung nach gar nicht möglich, dass diese 3000 Wohnungen dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz entzogen werden. Die Herausforderung ist, dass ein gemeinnütziger Bauträger Anteile verkauft hat an einen Privaten, aus welchen Gründen auch immer. Mir ist nur wichtig, dass der geförderte Wohnbau auch in Zukunft unangreifbar ist. Es müssen alle Bestimmungen eingehalten werden. Es haben jetzt die Verantwortlichen des Bauträgers Gelegenheit, ihre Sichtweise in einem Verfahren dazustellen.

Vervollständigen Sie den Satz: Ich bin der geeignete Bürgermeister, weil ...

... ich in der Vergangenheit für diese Stadt gearbeitet habe und Lösungsansätze für die Zukunft der Menschen sehe.