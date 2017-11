Für und wider: Brauchen wir eine Pensionsreform?

Für Franz Schellhorn von der Agenda Austria ist klar, dass es so nicht weitergehen kann. "Wir geben jedes Jahr 20 Milliarden Euro für die Pensionen aus, das ist ein Viertel der Bundesausgaben." Darin enthalten sind übrigens der Zuschuss zu den ASVG-Pensionen, die Kosten für die Ausgleichszulagen (Mindestpensionen für Menschen, die zu wenig Beiträge eingezahlt haben) und die Kosten der Beamtenpensionen.

Verhindern, dass System unfinanzierbar wird

"Seit 1970 leben wir elf Jahre länger, und die Zeit, die jemand in der Alterspension verbringt, ist von 14 auf 22 Jahre gestiegen", erklärt Schellhorn. Dass es ohne staatlichen Zuschuss nicht geht, ist auch ihm klar. Doch um zu verhindern, dass das System unfinanzierbar wird, müsse es eine Reform geben.

Eine Anhebung der Beiträge oder eine Kürzung der künftigen Pensionen lehnt Schellhorn ab. Der Hebel liegt für ihn beim Antrittsalter: "Frühpensionen müssen jedes Jahr um zwei Monate nach hinten verschoben werden." Dazu braucht es aber auch eine automatische Anpassung des gesetzlichen Pensionsalters an die steigende Lebenserwartung, wie es schon in vielen Ländern der Fall ist.

Forderung nach mehr altersgerechten Arbeitsplätzen

Dazu sei es aber nötig, dass in der Wirtschaft mehr altersgerechte Arbeitsplätze geschaffen werden, da "sind die Sozialpartner gefordert, ein Modell zu finden". Besonder ungerecht findet Schellhorn, dass Frauen mit 60 in Pension gehen müssen, weil ihnen so die besten fünf Beitragsjahre vorenthalten würden. Meist verdient man bei uns mehr, je älter man ist, was auch ein Problem sei.