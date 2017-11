"Saft-Wirte": "Morgen gibt's Espresso um 1 Euro"

Angebot: Ein Espresso um einen Euro

Die Aufregung brachte ihm und seinen Partnern jedenfalls viel Publicity, die mit einer innovativen Idee gleich am Köcheln gehalten werden soll. Und so gibt's am Mittwoch in allen Filialen einen Espresso um einen Euro - denselben Preis zahlt man in einer italienischen Bar (außerhalb der Tourismuszonen). "Die Kunden müssen nur das Codewort 'Bella Venezia' sagen", erklärt Rieder. Sprach's und setzte sich in den Flieger Richtung Palma, wo demnächst die fünfte Filiale eröffnet werden soll.

Oliver Papacek und Matthias Lassnig, Kronen Zeitung