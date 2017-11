Aufregung um „Moschee“ auf Berliner Spielplatz

"Ein Spielturm mit Halbmond, ein orientalischer Marktverkäufer und Kamele": So beschreibt die "Berliner Zeitung" den neuen Spielplatz im Berliner Bezirk Neukölln in einem Bericht. Der Spielplatz, der eigentlich an eine orientalische Burg aus dem Märchen "Ali Baba und die 40 Räuber" erinnern soll, war anstelle eines kaputten Klettergerüsts errichtet worden und sollte in den nächsten Tagen eröffnet werden - statt Kinderlachen löste das Projekt aber bereits im Vorfeld eine heftige Kontroverse aus, über die mittlerweile in ganz Deutschland diskutiert wird.

"Kinderspielplätze nicht mit Religion in Verbindung bringen"

Viele Eltern aus der Nachbarschaft haben kein Verständnis für die Gestaltung des Spielplatzes. "Es sieht zwar exotisch aus, aber Kinderspielplätze sollten nicht mit Religion in Verbindung gebracht werden", wird etwa die Mutter eines sechsjährigen Mädchens aus der Nachbarschaft in der "Berliner Zeitung" zitiert. Die 41-Jährige gibt zu bedenken, dass es auch keine Spielgeräte gebe, die aussehen wie eine Kirche oder eine Synagoge.