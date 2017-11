Kern: „Es wird ein ziemlicher Durchputzprozess“

Für die Neuordnung will sich SPÖ-Chef Christian Kern Zeit nehmen, wie er im Gespräch mit der "Krone" betont. Die Partei habe ihre Aufgaben zu erledigen, es gehe um eine Erneuerung und um die richtigen Personen. Fixiert ist, dass Doris Bures Nationalratspräsidentin bleibt - allerdings zweite und nicht erste wie bisher.

"Es ist ausgemacht, dass alle bleiben"

Das erklärte Ziel des "Durchputzprozesses" und der Neuordnung sei, "das Kanzleramt wieder zurück zu holen", so Kern. Es sei mit allen Noch-Ministern ausgemacht, dass sie in der Politik bleiben. Auch Christian Kern selbst bestätigt einmal mehr, dass er sich auf die Oppositionsbank setzen und nicht in die Privatwirtschaft verabschieden werde. Das habe er auch mit seiner Familie so besprochen. Gerüchte, dass so mancher oder so manche, die keine Berufspolitiker sind, bald in einen anderen Job wechseln könnten, halten sich dennoch hartnäckig.