Gerhard Bergers schöne Tochter startet durch

Hierzulande ist Heidi Berger noch ein unbeschriebenes Blatt, aber das sollte sich bald ändern. Denn in ihrer Zweitheimat Portugal - ihr Hauptwohnsitz bleibt das elterliche Haus in Monaco - ist Heidi (20) bereits ein gefeiertes Serien-Sternchen. Nun will die Jungschauspielerin, die vier Sprachen spricht, auch bei uns durchstarten.