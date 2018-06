Parlament stürzt Rajoy - Sanchez neuer Premier

Nach einer historischen Entscheidung hinsichtlich der Abstimmung über den Misstrauensantrag gegen den spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy, ist der Premier am Freitag vom Parlament abgewählt worden. Die Mehrheit der 350 Abgeordneten stimmte bei einem konstruktiven Votum für seine Ablösung. Nachfolger wird der Sozialistenchef Pedro Sanchez. Rajoy verabschiedete sich bereits im Voraus. „Es war eine Ehre, Spanien in besserem Zustand zu übergeben, als ich es übernommen habe“, so Rajoy im spanischen Parlament. Er werde der erste sein, der Oppositionsführer Pedro Sanchez gratulieren wird.