Das Personalchaos bei der Liste Pilz geht weiter und dauert wohl mindestens noch bis Freitag, denn auch am Mittwoch wollte keiner der Mandatare für den rückkehrwilligen Parteigründer Peter Pilz den Platz im Nationalrat räumen. Unklar ist auch noch, wer den Klubvorsitz übernimmt, wenn sich der bisherige Chef Peter Kolba wie angekündigt am Donnerstag zurückzieht. Zumindest in dieser Frage hat die Liste Pilz dem Parlament zugesichert, bis Freitag mit einer Lösung aufwarten zu können, erklärte Parlamentssprecher Karl-Heinz Grundböck am Mittwochnachmittag.