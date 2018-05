Deutsches Säure-Opfer ist jetzt Mutter geworden

Ex-Freund sitzt zwölfjährige Haftstrafe ab

Seit der Säure-Attacke ihres 34-jährigen Ex-Freundes macht sie anderen Gewaltopfern Mut. 2017 gründete sie ihren Verein „Ausgezeichnet“, um Menschen in ähnlicher Lage zu helfen. Die Tat hat ihr Leben verändert. Ihr Ex-Freund sitzt derzeit wegen der Säure-Attacke eine zwölfjährige Haftstrafe ab. Die 29-Jährige hat den Mann außerdem auf 250.000 Euro Schmerzensgeld verklagt. „Jeden Morgen wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich ihn. Er ist jeden Morgen präsent. Er hat mir das angetan, er hat mein Aussehen verändert und daran wird sich nichts ändern. Das wird mein Leben lang so sein“, sagte die 29-Jährige. Trotzdem will sie sich nicht verstecken, will ihr Leben trotzdem leben. „Ich hatte nur zwei Möglichkeiten: mich verstecken oder zeigen.“