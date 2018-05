„Türken drücken Auge zu, Griechen halten Hand auf“

Zahl der Flüchtlinge im April in die Höhe geschnellt

Im April war die Zahl der Flüchtlinge überraschend gestiegen. Die Dunkelziffer ist nicht abzuschätzen. Nicht selten halten die Schlepper ihre „Kunden“ dort wie Geiseln fest, damit ihre Angehörigen Geld schicken. Auch in Lkws und in Minibussen entdeckt die Polizei Flüchtlinge. Wer im Evros-Gebiet von der Polizei aufgegriffen wird, kommt in das nahegelegene Erstaufnahmelager Fylakio. In dem geschlossenen Camp erfolgt die Registrierung der Flüchtlinge.