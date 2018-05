Türke (32) erstochen in Wohnung aufgefunden

Mordalarm in Wien-Ottakring: Ein 32 Jahre alter gebürtiger Türke ist am Mittwochabend tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Freunde des Mannes hatten von ihm schon längere Zeit nichts mehr gehört, sich Sorgen gemacht und die Polizei alarmiert. Als die Einsatzkräfte mit Unterstützung der WEGA die Türe aufbrachen, stießen sie in der Wohnung auf die Leiche.