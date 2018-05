Lega-Anhänger stimmen für Pakt mit Fünf Sternen

Der 1964 geborene Conte hat 1988 an der römischen Universität „La Sapienza“ summa cum laude promoviert und dann sein Studium in Yale, Paris und New York fortgesetzt. Am Internationalen Kulturinstitut in Wien hat Conte 1993 Deutsch gelernt. Der in Rom lebende Conte ist Professor für Privatrecht in Florenz und an der römischen Universität LUISS. Er ist Mitglied des Obersten Richterrats für administrative Justiz. Zuvor hatte er an der Universität von Malta und an der Universität der sardischen Stadt Sassari doziert. In der politischen Öffentlichkeit ist er bisher jedoch nicht in Erscheinung getreten.