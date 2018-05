Enteignete Syrer: Kehren sie nie wieder zurück?

Diana Semaan von Amnesty International kritisiert, dass das Dekret 10 in keiner Weise auf die Situation der Millionen Flüchtlinge eingehe. „Es geht an die Frage heran, als wenn nichts geschehen wäre und alle in Syrien wären und jemandem eine Vollmacht erteilen oder selbst kommen könnten, um ihre Ansprüche geltend zu machen“, sagt Semaan. „Nichts in dem Gesetz garantiert ihre Sicherheit.“ Die vorgesehene Entschädigung für enteignete Immobilien sei „nicht fair“, da sie nicht deren realem Wert entspreche.