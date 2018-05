Tödlicher Pilz aus Asien bedroht Frösche weltweit

Pilz verbreitet sich auch in Europa

Nicht nur in Übersee richtet dieser Pilz enormen Schaden an. Seit den frühen 2000er-Jahren verbreitet sich Bd auch in Europa, etwa in Spanien, Frankreich und Deutschland. Auch hier tötet er Amphibien. Einige Arten in Europa infizieren sich laut Schmeller aber weniger leicht mit dem Pilz als in Südamerika.