Bezirksgerichte warnen: „Steuern auf Kollaps zu“

Richter-Appell an die Regierung

Daher erhöhen sie nun den Druck in Form einer Resolution an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ), Finanzminister Hartwig Löger und Justizminister Josef Moser (beide ÖVP). „Wir fordern die Regierung auf, alle geplanten Einsparungsmaßnahmen im Personal- und Budgetbereich zurückzunehmen, um das Funktionieren des Rechtsstaates zu gewährleisten“, schildert Michalec.