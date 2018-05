Indien: Touristin (33) vergewaltigt und geköpft

Indien ist für seine brutalen Gewalttaten gegenüber Frauen bekannt - nun wurde eine Touristin aus Lettland zum Opfer einer unvorstellbaren Attacke, die sie sogar das Leben kostete. Die 33-jährige Liga Skromane war in einen Ayurveda-Zentrum im Bundesstaat Kerala in Behandlung. Auf dem Weg zum Strand wurde sie von einer Gruppe Männer angegriffen. Die Täter vergewaltigten und köpften die Touristin. Ihre Leiche hängten sie anschließend an den Füßen an einem Baum auf.