Bei einer Großrazzia in einem Flüchtlingsheim im deutschen Bundesland Baden-Württemberg (Video oben) hat die Polizei am Donnerstag einen afrikanischen Asylwerber aus Togo gefunden, dessen Abschiebung am Montag am Widerstand von dessen Mitbewohnern gescheitert war. Der 23-Jährige soll nun nach Italien abgeschoben werden. In dem Heim seien laut Polizei außerdem fünf Bewohner festgestellt worden, die im Verdacht stünden, Drogendelikte bzw. Diebstähle begangen zu haben. 27 Menschen hätten sich den polizeilichen Maßnahmen widersetzt. Über diese Gewaltbereitschaft macht sich Entsetzen breit. „Die Vorfälle sind ein Schlag ins Gesicht der rechtstreuen Bevölkerung“, sagte Innenminister Horst Seehofer (CSU). Die AfD-Fraktionschefin im Bundestag, Alice Weidel, forderte: „Asylwerber, die Abschiebungen zu verhindern versuchen, haben ebenfalls ausgewiesen zu werden!“