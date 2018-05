Salzburger FPÖ: „Wählerwille nicht ernst genommen“

Die nächsten fünf Jahre würden in dieser Konstellation „von Stillstand und Querschüssen gegen die Bundesregierung“ geprägt sein. Die FPÖ Salzburg habe vor dieser Koalition immer gewarnt, so die Landesparteiobfrau. Sie kündigte eine konstruktive Oppositionspolitik in den kommenden Jahren an. „Wir wurden gewählt, um Verantwortung zu übernehmen, und werden daher der Landesregierung vom ersten Tag an auf die Finger schauen und verlässlich für Salzburg arbeiten.“