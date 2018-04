Nachbarn: „Wir hörten grauenhafte Sägegeräusche“

Säcke und Kisten aus Haus getragen

In den Tagen danach soll er immer wieder Plastiksäcke und Kisten - „natürlich wussten wir nicht, was sich darin befand“ - aus dem Haus getragen und mit seinem alten silberfarbenen Mercedes abtransportiert haben. Wie die Kripo mittlerweile recherchiert hat, brachte er die sterblichen Überreste zunächst in seine Schilfhütte im burgenländischen Rust - und dann mit einem Elektroboot in eine Bucht im Neusiedler See. Wo er seine unheimliche Fracht im Wasser entsorgte.