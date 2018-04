„Hätten wir eine Mauer rund um Wien bauen sollen?“

Sie wurden im Jahr 1994 Bürgermeister. Laut Statistik gab es damals einen Ausländeranteil von 18 Prozent, heute sind in Wien mehr als ein Drittel im Ausland geboren, jeder Zweite hat Migrationshintergrund. Ist Ihnen das entglitten?

Jetzt stelle ich ausnahmsweise eine Gegenfrage. Was hätten wir tun sollen? Wien ist das einzige Bundesland, das keine Staatsaußengrenze hat, und ich nehme nicht an, dass man von mir verlangt, dass ich Mauern zu Niederösterreich bauen soll. Die Frage ist eine ganz andere. Nämlich, wie gehen wir mit denjenigen um, die zu uns kommen und um Hilfe bitten, weil sie in ihrem Heimatland an Leib und Leben bedroht werden?