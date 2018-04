Randalierer (24) verletzt Polizisten bei Festnahme

Heftig im Stiegenhaus randaliert hat ein 24-Jähriger in der Nacht auf Samstag im Wiener Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus. Beim Eintreffen der Polizei drang bereits lautes Geschrei und Lärm aus dem Gebäude, im zweiten Stock trafen die Beamten dann auf den 24-jährigen Tobenden, der an beiden Armen blutete. Die Verletzungen hatte er sich offenbar zugezogen, als er seine Wut an einer Tür bzw. einem Sicherungskasten am Gang ausließ. Erst mit Pfefferspray und Verstärkung konnte der Randalierer zu Boden gerungen werden. Zwei Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt.