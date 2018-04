Scheidung nur zwei Monate nach Türken-Hochzeit!

„Hochzeit auf Griechisch“ hieß eine Filmkomödie, die ein Kassenschlager war. Nicht ganz so lustig wäre das „Drehbuch“ für „Scheidung auf Türkisch“, dessen Vorlage sich in Lambach abgespielt hat: In der erst zwei Monate alten Ehe kam es ständig zu Streitigkeiten, deshalb beschloss der 26-Jährige, die Reißleine zu ziehen und sich scheiden zu lassen. Das gefiel seiner „Schwiegerfamilie“ ganz und gar nicht. Es kam zu Auseinandersetzungen und Morddrohungen. Am Montag war eine Aussprache vereinbart, weil der 26-Jährige aus der gemeinsamen Wohnung in Traun ausziehen wollte. Für den „Showdown“ hatte er einen Freund mit, doch der Schwiegervater kam nicht nur mit seiner Tochter, sondern auch mit mehreren Unterstützern.