„Wien zahlt - aber Sozialgeld fließt ins Ausland“

„Viele Sozialgeld-Bezieher reisen nach Antrag zurück in ihre Heimat“

Anonymisiert deckte der langjährige Beamte der MA 40 (Sozialhilfe) vor laufender Kamera noch einen für die Steuerzahler teuren Missstand in Wien auf: „Viele Sozialgeld-Bezieher reisen kurz nach der Einreichung ihres Mindestsicherungsantrags gleich wieder zurück in ihre Heimat.“ Das seien vor allem Staatsbürger aus Rumänien oder Bulgarien. Wird ein neuer Antrag nötig, kämen sie wieder nach Wien. Der Informant: „Und die Kontrollen sind viel zu lasch.“ Somit fließen fast ungeprüft extrem hohe Mindestsicherungszahlungen an Personen, die gar nicht in Österreich leben.