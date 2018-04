In jeder Behörde muss künftig ein Kreuz hängen

In Bayern muss nach einem Beschluss des Landeskabinetts ab Juni in jeder Behörde ein Kreuz hängen. Der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schritt gleich nach dem Beschluss am Dienstag selbst zur Tat und brachte umgehend ein Kreuz im Flur der Staatskanzlei an. Man wolle sich dadurch zur christlich-abendländischen Identität bekennen, sagte er.