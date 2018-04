Margarete „Guggi“ Löwinger mit 79 Jahren gestorben

Neben zahlreichen Auftritten in Operetten, Musicals und Fernsehproduktionen war die ausgebildete Tänzerin seit 1959 ständiges Mitglied des Ensembles der Wiener Volksoper. Außerdem wirkte Löwinger mehrfach bei den Seefestspielen in Mörbisch mit und löste im Jahr 2007 „Mister Wunderbar“ Harald Serafin in der Jury von „Dancing Stars“ ab. In den letzten Jahren stand „Guggi“, wie sie genannt wurde, unter anderem in „My Fair Lady“, „Der Opernball“, „La Cage aux Folles“ und „The Sound of Music“ sowie „Anatevka“ auf der Bühne der Wiener Volksoper.