Spannungen mit Türkei: Tsipras rüstet Marine auf

Yildirim: „Auf Provokationen und Hetze verzichten“

Sein türkischer Amtskollege wiederum empfahl, auf „Provokationen und Hetze“ zu verzichten. Außenminister Mevlüt Cavusoglu sagte nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg vor wenigen Tagen in Ankara, Griechenland solle nichts tun, was zu einer Krise in der Ägäis führen könnte. Das werde nicht unbeantwortet bleiben, warnte er. Zugleich warf er dem griechischen Verteidigungsminister Panos Kammenos, der sich immer wieder scharf in Richtung Türkei äußert, „Populismus“ vor. Dessen „Frechheit“ dürfe die Beziehungen zu Griechenland nicht beeinflussen, sagte Cavusoglu.