Wrack von seltenem Nazi-U-Boot in Nordsee gefunden

Das U-3523 sei am 6. Mai 1945 - zwei Tage vor Kriegsende in Europa - von einem britischen Flieger im Skagerrak - ein Teil der Nordsee zwischen der Nordküste Dänemarks, der Südküste Norwegens und der Südwestküste Schwedens - versenkt worden, teilte das Museum mit. Nur zwei Boote dieser Art seien während des Krieges eingesetzt worden, das andere liegt als Museumsboot in Bremerhaven. Bisher galt dieses als das einzig erhaltene U-Boot des Typs XXI, der von 1944 bis 1945 gebaut wurden.