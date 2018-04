Gewalt trifft schon jeden zweiten Schüler in Wien

Faßmann: „Thema Gewalt ist sehr ernst zu nehmen“

Trotzdem zeigen sich 80 Prozent mit den Maßnahmen nach solchen Vorfällen zufrieden, meist greift der Lehrer ein. „Das Thema Gewalt ist sehr ernst zu nehmen und wird in meinem Ressort künftig noch intensiver behandelt werden“, erklärt Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP). „Ziel ist es, den Lebensraum Schule für alle Kinder und Jugendlichen so zu gestalten, dass sie sich sicher fühlen“, so Bundesschulsprecher Harald Zierfuß zur „Krone“.