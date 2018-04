Biss in den Kopf: Baby von Kampfhund getötet

Nachdem Anfang April in Hannover zwei Menschen ums Leben gekommen waren, ist es in Deutschland am Montag erneut zu einer tödlichen Attacke durch einen Kampfhund gekommen: Ein Staffordshire-Terrier-Mischling biss in Hessen einem Baby in den Kopf, der kleine Bub erlag wenige Stunden später in einem Spital seinen schweren Verletzungen. Er wurde nur sieben Monate alt.