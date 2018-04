Ehestreit eskalierte - Frau wurde verletzt

Auseinandergelebt hätten er und seine Frau sich, schilderte der hochverschuldete Österreicher beim Prozess in Eisenstadt. Dort musste er sich wegen schwerer Körperverletzung an seiner Ehefrau verantworten. „Eigentlich sind wir schon getrennte Wege gegangen“, so der Pensionist: „An dem Tag, als ich in unser Haus nach Ungarn fuhr, um noch ein paar meiner Sachen zu holen, dachte ich, sie sei gar nicht da.“ War sie aber doch - und betrunken. Schnell geriet das einstige Liebespaar in Streit. „Dann gab es ein Gerangel um einen Schlüssel, da ist meine Frau gestürzt und hat sich verletzt.“