Jetzt dreht die Regierung den Ölhahn ab

Ein Verbot, wie es in Kärnten seit 2016 immer wieder diskutiert wird, ist aber nicht zustande gekommen. Wie der scheidende Umweltlandesrat und Vorsitzender der Landesklimareferentenkonferenz Rolf Holub erklärt, können sich bei der Energie- und Klimastrategie des Bundes jetzt auch die Länder fachlich einbringen. Kritik an den Maßnahmen kommt von Umweltschützern. Das Aus für Ölheizungen gehe in die richtige Richtung, heißt es beim WWF. Schnellere und umfassendere Aktionen werden gefordert.