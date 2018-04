Kunstkrimi gelöst: Gemälde ist ein echter Klimt!

Die Kunstsensation ist perfekt: Jetzt steht fest, dass der vom Antiquitäten-Mäzen Josef Renz aus Kreisbach in Niederösterreich entdeckte „trompetende Putto“ von Gustav Klimt echt ist. Das Gemälde im Millionenwert - es wird am Mittwoch in Hannover erstmals der Welt gezeigt - wurde durch bislang verborgene Signaturen „entschlüsselt“.