Türkische Terrorbräute im Irak zum Tode verurteilt

Ein irakisches Gericht hat sechs türkische Frauen wegen Mitgliedschaft in der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat zum Tode verurteilt. Eine siebente Frau wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, hieß es am Montag in Bagdad. Immer wieder werden im Irak auch Ausländer als IS-Anhänger zum Tode verurteilt. So hatte etwas das Todesurteil gegen eine Deutsche aus Mannheim mit marokkanischen Wurzeln wegen IS-Mitgliedschaft international für Schlagzeilen gesorgt.