Eine Legende wird neuer Cheftrainer!

In Österreich wird es seine Aufgabe sein, den zuletzt verloren gegangenen sechsten Startplatz zurückzuerobern. Zudem gilt es, hinter dem Top-Trio Landertinger, Eberhard und Eder weitere Athleten an die absolute Weltspitze heranzuführen. Allen voran Felix Leitner, der als dreifacher Junioren-Weltmeister und amtierender Europameister im vergangenen Winter hinter seinen Erwartungen blieb. Desweiteren wird sich das Teamgefüge ändern, wie Gandler bestätigt: „Es wird in Zukunft klarere Hierarchien geben.“