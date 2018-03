Mädchen (13) stundenlang von Teenagern gequält

Rund drei Stunden lang sollen sechs Jugendliche am vergangenen Freitag in Salzburg ein erst 13 Jahre altes Mädchen festgehalten, gedemütigt, geschlagen und misshandelt haben. Die Verdächtigen - drei Burschen und drei Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren - sitzen derzeit in der Justizanstalt Puch-Urstein in Untersuchungshaft.