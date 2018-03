Kneissl: „Brennen hier überhaupt nichts nieder“

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hat die nationale und internationale Kritik an der Entscheidung Österreichs, in der Giftaffäre keine russischen Botschafter aus dem Land zu weisen, zurückgewiesen. „Wir brennen hier überhaupt nichts nieder“, sagte Kneissl am Dienstagabend in Belgrad. „Wir sind zweifellos ein Land des Westens“, betonte sie. Wer das anzweifle, „weiß nicht, wovon er spricht“. Kneissl reagierte damit auf die Kritik des früheren OSZE-Sonderbeauftragten zum Kampf gegen Radikalisierung, Peter Neumann. „Das ist Österreich, wie es seine Brücken zum Westen niederbrennt“, twitterte der Londoner Terrorexperte.