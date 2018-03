Range Rover Sport SVR: Stark, laut, schnell

In 9:51 Minuten die 99 Kurven der Tianmen-Road in China hinauf und damit 40 Sekunden schneller als der bisherige Rekordhalter Fabio Barone in einem modifizierten Ferrari 458 Italia vor zwei Jahren - da stellt sich sofort die Frage: Ist der Italiener rückwärts gefahren? Denn, klar, der Rangy hat Allradantrieb, aber die schiere Masse (2235 kg Leergewicht plus Fahrer) schiebt in Kurven gewaltig geradeaus, bevor sich dann das Heck meldet. Da Barone sicher vorwärts unterwegs war, ist die Leistung von Rekordfahrer Ho-Pin Tung umso höher zu bewerten.