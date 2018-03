Afghanen bei Großrazzia als Dealer geschnappt

Ethnische Aufteilung

„Eine solche Aktion läuft den ganzen Tag, unsere Mitarbeiter halten dabei auch stets engen Kontakt zur Staatsanwaltschaft“, erklärt Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter. Die Folge dieser Kooperation sei, dass etwa 95 Prozent der Festgenommenen später von der Justiz in U-Haft genommen werden könnten. Schwerpunkteinsätze finden – je nach Personalverfügbarkeit – mehrmals pro Monat statt.

Abhängig davon, in welchem Hotspot ein Zugriff erfolgt, werden in Linz entweder großteils Afghanen oder Nigerianer geschnappt. „Die Reviere sind ethnisch aufgeteilt. Im Hessenpark und am Hinsenkampplatz finden sich kaum Afrikaner, im Panulipark keine Afghanen“, so Pogutter.