USA und China steuern auf massiven Handelskrieg zu

US-Regierungsvertreter beziffern das Handelsdefizit mit China auf Hunderte Milliarden US-Dollar. Das habe in den Vereinigten Staaten zum Verlust von zwei Millionen Jobs geführt, die aber in China aufgebaut worden seien. Die USA hofften, dass andere Länder ebenfalls Maßnahmen gegen Chinas „räuberische Praktiken“ ergreifen. Derzeit gelten in China im Durchschnitt deutlich höhere Zölle als in Europa und den USA, wo die Handelsschranken bisher im Vergleich noch am niedrigsten sind. Auch machen ausländische Unternehmen immer wieder ihrem Ärger über den unfairen Wettbewerb in der Volksrepublik Luft.