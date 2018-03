Weltbank: 140 Mio. Menschen bis 2050 heimatlos

Dieser Weltbank-Bericht sollte weltweit die Alarmglocken schrillen lassen! Bis zum Jahr 2050 könnten mehr als 140 Millionen Menschen infolge von Klimakatastrophen heimatlos werden. Allein in der Subsahara-Region Afrikas könnte es 86 Millionen Klimaflüchtlinge geben, warnt die auf die wirtschaftliche Entwicklung von Staaten spezialisierte intarnationale Organisation in einer am Montag veröffentlichten Untersuchung. Weitere 40 Millionen Menschen könnten demnach in Südasien und 17 Millionen in Lateinamerika vertrieben werden.