Sofortzahlung für Wiens „Spitals-Zauberer“

Auch das wird die Präsidentin des Obersten Sanitätsrats der Republik Österreich, Sylvia S., nun in der Direktion des Krankenanstaltenverbundes (KAV) erklären müssen: S. ist nach ihrer Tätigkeit als „interimistische ärztliche Direktorin“ des KH Nord, also als Leiterin eines Spitals ohne Patienten und Mitarbeitern, weiter als Beraterin für dieses Prestigeprojekt der Stadtregierung tätig – dabei soll sie laut Zeugen aus dem KAV den teuren Energie-Zauberer empfohlen haben. Was wiederum ein gewisses Licht auf die Führung des Obersten Sanitätsrats werfen könnte.