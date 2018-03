Ein Job für mehr Selbstständigkeit

Sorgfältig sortiert Fabian Füreder Unterlagen, ordnet sie in die jeweiligen Aktenumschläge ein, legt diese nach System ab. Seit Mai vorigen Jahres ist der junge Mann mit Down Syndrom fixes Mitglied im Team der Firma Franner aus Wien. Zweimal in der Woche arbeitet Fabian geringfügig für mehrere Stunden in dem auf Lärmschutz spezialisierten Unternehmen, übernimmt wichtige Aufgaben, für die Firmenchefin Susanna Franner und ihre Assistentin mittlerweile zu wenig Zeit haben. Dass der 20-Jährige eine Chance auf einen Job bekommen hat, hat er seiner Chefin und dem Projekt „P.I.L.O.T.“ des Vereins „Integration Wien“ zu verdanken. Die Initiative unterstützt junge Erwachsene mit Behinderung zwischen 14 und 30 Jahren bei der Gestaltung ihrer beruflichen Zukunft.